AMD: Windows 10 Pro хватит для поддержки Ryzen Threadripper 3990X





Представители американской компании AMD утверждают, что операционные программы Enterprise или Windows 10 Pro Workstation – это излишество, и десятой версии программы будет достаточно для функционирования техники. Заокеанский производитель официально советует потребителям воспользоваться «операционками» Professional или Linux CPU Ryzen Threadripper 3990X, так как старшие версии «десятки» не совместимы с новинкой.Предполагалось, что AMD не проверяла разницу в производительности между различными вариациями Windows 10, но имеется один нюанс. Не так давно американская корпорация Microsoft внедрила в данную разработку опцию поддержки 128-потоковых процессоров. Пользователю достаточно установить последние патчи и запускать свои гаджеты на этой программе. Между тем, Linux оперативнее раскрывает потенциал CPU.