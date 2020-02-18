AMD: Windows 10 Pro хватит для поддержки Ryzen Threadripper 3990X
Испытание процессора Ryzen Threadripper 3990X продемонстрировало, что для полноценной его работы следует применять Windows 10 Pro Workstation, Linux или Enterprise. Иные версии OC от Microsoft не смогут загрузить 128 потоков в обычном режиме.
Представители американской компании AMD утверждают, что операционные программы Enterprise или Windows 10 Pro Workstation – это излишество, и десятой версии программы будет достаточно для функционирования техники. Заокеанский производитель официально советует потребителям воспользоваться «операционками» Professional или Linux CPU Ryzen Threadripper 3990X, так как старшие версии «десятки» не совместимы с новинкой.
Предполагалось, что AMD не проверяла разницу в производительности между различными вариациями Windows 10, но имеется один нюанс. Не так давно американская корпорация Microsoft внедрила в данную разработку опцию поддержки 128-потоковых процессоров. Пользователю достаточно установить последние патчи и запускать свои гаджеты на этой программе. Между тем, Linux оперативнее раскрывает потенциал CPU.
Представители американской компании AMD утверждают, что операционные программы Enterprise или Windows 10 Pro Workstation – это излишество, и десятой версии программы будет достаточно для функционирования техники. Заокеанский производитель официально советует потребителям воспользоваться «операционками» Professional или Linux CPU Ryzen Threadripper 3990X, так как старшие версии «десятки» не совместимы с новинкой.
Предполагалось, что AMD не проверяла разницу в производительности между различными вариациями Windows 10, но имеется один нюанс. Не так давно американская корпорация Microsoft внедрила в данную разработку опцию поддержки 128-потоковых процессоров. Пользователю достаточно установить последние патчи и запускать свои гаджеты на этой программе. Между тем, Linux оперативнее раскрывает потенциал CPU.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:40