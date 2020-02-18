В Бердске семиклассница скончалась после встречи с друзьями





С утра школьница пришла на занятия и чувствовала себя хорошо. После уроков девочка пошла на встречу с тремя приятелями из другого учебного заведения. На прогулке ученица внезапно почувствовала себя плохо, поэтому знакомые вызвали скорую. Пациентку положили в реанимацию, но спустя несколько часов она скончалась.По факту смерти ребенка сотрудники СКР должны начать проверку, но пока в ведомстве ситуацию не комментируют. Причина кончины устанавливается. Администрация лицея готова оказать родителям ученицы профильного класса МЧС необходимую помощь. С ее одноклассниками работает психолог.