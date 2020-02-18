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Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и Богомолова

В недавнем интервью священника Дмитрия Смирнова уговорили высказать свое мнение по поводу венчания режиссера театра Константина Богомолова и телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. Ведь тогда многие посчитали огромным неуважением то, что к ЗАГСу влюбленные добирались на машине оформленной под катафалк и после этого направились к алтарю для венчания.

Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и Богомолова

Протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, что ему сообщили о раскаянии пары в своем прошлом эпатажном поведении и по этой причине им разрешили венчаться в церкви. Хотя и отметил, что узнав о катафалке, он отказался бы проводить обряд.



Нам сказали на епархиальном собрании, что эти люди перед этим покаялись во всех своих таких эпатажных … Поэтому, если они покаялись, то да. Но то, что они тут же вернулись к тому же, это безобразие. Я для себя решил, если бы ко мне пришли, я бы не стал (венчать их - Прим. ред), - сказал он.


Он отметил, что хотя перед венчанием влюбленные и написали свидетельство раскаяния в кощунстве, по его мнению, приехав в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», они растоптали свое покаяние.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:22

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