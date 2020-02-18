Диетологи из Германии назвали 5 способов для максимально эффективного похудения





По словам специалистов, здоровый сон должен длиться не менее 7-8 часов. При хроническом недосыпании повышается производство кортизола в надпочечниках, что приводит к разбитости, колебаниям настроения и частым перекусам для заедания стресса. Силовые тренировки по несколько раз в неделю помогут восстановить обмен веществ, нарастить мышцы и сделать их крепче. Во время физических нагрузок калории начинают сжигаться, а, следовательно, процесс похудения происходит намного быстрее. Не стоит забывать о питании. Потребление сложных углеводов помогает пищеварению за счет насыщающихся волокон. К таким продуктам относят картофель, гречку, зерновые культуры. Они также смогут обеспечить организм важными питательными веществами.Замена части еды на постный белок и здоровые жиры тоже поможет при похудении. Авокадо, орехи, рыба позволяют чувствовать насыщение долгое время. Среди белковых продуктов наиболее полезными являются яйца, бобы, куриное мясо и белые сыры. Дефицит калорий тоже неплохо помогает привести фигуру в порядок. Нужно только сократить привычный дневной рацион на 150-300 калорий с помощью продуктов с низким гликемическим индексом.