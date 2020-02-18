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Диетологи из Германии назвали 5 способов для максимально эффективного похудения

Диетологи Германии рассказали о пяти самых эффективных способах для снижения лишнего веса. В список вошли советы по изменению питания, улучшению физических показателей и восстановлению сна.
Диетологи из Германии назвали 5 способов для максимально эффективного похудения

По словам специалистов, здоровый сон должен длиться не менее 7-8 часов. При хроническом недосыпании повышается производство кортизола в надпочечниках, что приводит к разбитости, колебаниям настроения и частым перекусам для заедания стресса. Силовые тренировки по несколько раз в неделю помогут восстановить обмен веществ, нарастить мышцы и сделать их крепче. Во время физических нагрузок калории начинают сжигаться, а, следовательно, процесс похудения происходит намного быстрее. Не стоит забывать о питании. Потребление сложных углеводов помогает пищеварению за счет насыщающихся волокон. К таким продуктам относят картофель, гречку, зерновые культуры. Они также смогут обеспечить организм важными питательными веществами.

Замена части еды на постный белок и здоровые жиры тоже поможет при похудении. Авокадо, орехи, рыба позволяют чувствовать насыщение долгое время. Среди белковых продуктов наиболее полезными являются яйца, бобы, куриное мясо и белые сыры. Дефицит калорий тоже неплохо помогает привести фигуру в порядок. Нужно только сократить привычный дневной рацион на 150-300 калорий с помощью продуктов с низким гликемическим индексом.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 14:30

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