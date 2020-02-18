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Американская певица Бритни Спирс повредила ногу

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс повредила ногу. Наблюдательные папарацци заметили певицу с ортопедическим ботинком на одной из улиц Лос-Анджелеса.

38-летняя обладательница премии «Грэмми», киноактриса и композитор активно продолжает свою разностороннюю деятельность с 1999 года. Хотя Бритни Спирс постоянно трудится в музыкальной и творческой сфере, она успевает строить личную жизнь и проводить время с близкими. Сейчас певица состоит в отношениях со спортсменом Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет.

Американские папарацци запечатлели поп-исполнительницу в момент, когда она направлялась в студию загара. В связи с этим журналисты предположили, что травма ноги не критична, если она может самостоятельно передвигаться. Причина травмы неизвестна, поскольку Бритни Спирс не сообщала о повреждении в своем блоге Instagram или в интервью для СМИ.

Одно из хобби известной певицы – верховая езда на лошадях. Журналистам не раз удавалось запечатлеть звезду с ее возлюбленным Сэмом Асгари во время конной прогулки. Зная о спортивном увлечении, папарацци предположили, что, возможно, исполнительница повредила ногу именно во время очередной поездки.

Как известно, американская звезда регулярно делится важными моментами профессиональной деятельности в своем блоге. Учитывая то, что она пожелала умолчать свою травму, вероятно, она не хочет обсуждения данной темы в Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30

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