Американская певица Бритни Спирс повредила ногу





38-летняя обладательница премии «Грэмми», киноактриса и композитор активно продолжает свою разностороннюю деятельность с 1999 года. Хотя Бритни Спирс постоянно трудится в музыкальной и творческой сфере, она успевает строить личную жизнь и проводить время с близкими. Сейчас певица состоит в отношениях со спортсменом Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет.Американские папарацци запечатлели поп-исполнительницу в момент, когда она направлялась в студию загара. В связи с этим журналисты предположили, что травма ноги не критична, если она может самостоятельно передвигаться. Причина травмы неизвестна, поскольку Бритни Спирс не сообщала о повреждении в своем блоге Instagram или в интервью для СМИ.Одно из хобби известной певицы – верховая езда на лошадях. Журналистам не раз удавалось запечатлеть звезду с ее возлюбленным Сэмом Асгари во время конной прогулки. Зная о спортивном увлечении, папарацци предположили, что, возможно, исполнительница повредила ногу именно во время очередной поездки.Как известно, американская звезда регулярно делится важными моментами профессиональной деятельности в своем блоге. Учитывая то, что она пожелала умолчать свою травму, вероятно, она не хочет обсуждения данной темы в Сети.