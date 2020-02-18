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Данила Козловский улетел в США на роды Ольги Зуевой

Стало известно о том, что Данила Козловский взял небольшой отпуск и улетел в США. 34-летний актер после съемок фильма «Карамора», которые проходили в Грузии, отправился к своей возлюбленной Ольге Зуевой на роды.

Данила Козловский улетел в США на роды Ольги Зуевой

В самый ответственный момент Данила Козловский может быть рядом со своей второй половинкой. Пара скрывает пол будущего малыша и даже не рассказывает об этом близким и друзьям. Влюбленные так и не прокомментировали официально новость о том, что они станут родителями.

Выбор места для родов был очевиден, так как 32-летняя Ольга Зуева много лет жила в США и чувствует себя в этой стране комфортно. Она получила тут актерское и режиссерское образование, снималась в фильмах. Но после встречи с Данилой Козловским на одной из вечеринок актриса влюбилась и переехала в РФ.

Вместе пара уже пять лет, сначала жили в съемной квартире в Санкт-Петербурге, а вскоре актер купил собственное жилье в столице. Для Данилы Козловского этот отпуск - первый за длительный период времени. Знаменитость даже попросил своих близких не говорить с ним о работе, так как сильно устал и хочет отдохнуть. В строй актер планирует вернуться в конце марта, а будущая мама летом должна досниматься в проекте своего возлюбленного. Официально оформлять отношения пара пока не торопится.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:35

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