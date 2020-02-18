На видео показан обманный маневр ВКС РФ над ПВО





Пилоты шутят, наиболее эффективным и простым методом преодоления ПВО является перелет по тому пути, где отсутствует такая оборона. Если его нет, то для освобождения дороги самолетам направляется самая пригодная для выполнения этой задачи машина штурмовик Су-25 «Грач». Летчики все способы ликвидации того или иного объекта ПВО продумывают, учитывая при этом особенности рельефа местности, зенитные радары, частоты, где они работают и обмениваются информацией.Потом самолет уходит на боевое задание - незамеченным подобраться на малой предельной высоте, сделать горку перед целью, чтобы ту захватила головка самонаведения ракеты, а далее на бреющем полете отправиться на военную базу. Обычно штурмовику оказывают помощь другие самолеты, отвлекая внимание соперника и ставя электронные преграды.ВКС один из трех видов войск РФ, предназначением которого является ведение боевых действий в космическом и воздушном пространстве. В итоге соединения ВВКО и ВВС были сформированы в 2015 году. К выполнению поставленных задач приступили в августе того же года по указу главы государства.