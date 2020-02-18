Дана Борисова и Алла Довлатова станцевали под песню "Он тебя целует" группы "Руки Вверх"

Недавно Дана Борисова побывала на "Русском Радио". Сегодня телеведущая разместила ролик, на котором запечатлена она и Алла Довлатова в момент исполнения смешного танца под известную песню "Он тебя целует" группы "Руки Вверх". В комментарии знаменитость рассказала, что в эфире она и радиоведущая говорили в основном о ее новой книге под названием "Жизнь под кайфом". Говоря о печатном издании, Дана Борисова отметила: "Ой, ну и откровенная же она получилась".В конце телеведущая попросила пользователей Сети оценить ее танец с Аллой Довлатовой. Также Дана Борисова сообщила, что очень сильно дорожит их дружбой и считает, что в современном мире настоящие подруги "на вес золота". Подписчики пришли в восторг от шуточного ролика. Они оставили множество комплиментов и пожелали Дане Борисовой удачи с ее книгой. Ролик уже просмотрели 4 500 раз.