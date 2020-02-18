Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с США





Публикации американских военных экспертов все чаще рассматривают сценарии войны США с Россией, утверждая, что военные формирования РФ не продержаться и недели в случае противостояния силам НАТО. Подобные высказывания вызвали скептицизм со стороны китайского журналиста Чжугэ Сяочэ. По мнению специалиста, хотя американские ВС превосходят российские числом военнослужащих и техники, отечественный ядерный потенциал считается наивысшим в мире.Кроме того, проблематичным окажется площадь страны, насчитывающая около 17 млн км². Это предотвратит потенциальную оккупацию за пару дней, которая является основной стратегией США. Даже в случае проигрышных позиций РФ может ответить на любые провокации современным оружием, которое включает в себя МБР «Авангард», «Сармат» и «Тополь-М». Особенно опасными для противника окажутся бомбардировщики Ту-160 и Ту22М. Стоит отметить, что использование стратегического ЯО не позволит России победить в войне, которая, скорее всего, закончится тотальным уничтожением обеих сторон конфликта.