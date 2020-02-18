В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную пенсию





Инициатором изменений выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он разъяснил, что инвалидам по достижении пенсионного возраста должны выдавать стандартные выплаты наравне с другими пожилыми людьми при условии, если они работали и отчисляли неналоговые сборы в Пенсионный фонд России. На данный момент человек, получавший пенсию по инвалидности, не может рассчитывать на дополнительные дотации из бюджета после преодоления отметки в 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. Терентьев считает это несправедливым, подчеркивая, что для разрешения этой проблемы нужно вносить коррективы в действующее законодательство. Уточнение критериев инвалидности должно происходить предельно осторожно, чтобы не получилось так, что «сегодня ты инвалид, а завтра не имеешь статуса и лишаешься мер социальной поддержки».В Российской Федерации, если гражданин имеет право получать более одной пенсии, то ему полагается та, которая больше по сумме. Двойные выплаты могут быть установлены в отношении инвалидов из-за боевых травм и участников ВОВ.