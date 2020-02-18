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Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете Меркурий

Известный уфолог Скотт Уоринг, проживающий на Тайване, сообщил на своем официальном сайте, а также на канале видеоплатформы YouTube, что ему удалось обнаружить НЛО на планете Меркурий. В изучении поверхности космического объекта ему помогла виртуальная карта «Google Mercury», с помощью которой ученый исследовательской дисциплины «UFO» насчитал десятки, так называемых, «короблей».
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете Меркурий

Наука уфология, которая в официальных источниках указана как «псевдо-наука», занимается изучением феномена НЛО и активно ищет доказательства его существования. Скотт Уоринг обрел настоящую популярность среди поклонников историй об инопланетных существах, поскольку регулярно делает громкие заявления, касающиеся необъяснимых явлений. Недавно ученый сообщил, что ему удалось обнаружить город пришельцев на Луне и Марсе, а после выпустил несколько романов об НЛО.

Заявление о «кораблях» инопланетян на планете Меркурий было опубликовано в Сети и быстро распространилось в СМИ. Скотт Уоринг уверен, что другие ученые не могут увидеть то же, что и он, поскольку лишь «искусственный интеллект гораздо лучше идентифицирует крошечные детали», подразумевая виртуальную карту. По мнению уфолога, количество НЛО на космическом объекте больше, чем он заметил, что доказывает его теорию о существовании других цивилизаций в Солнечной системе.

Читатели научных статей разделились во мнениях в отношении очередного открытия Скотта Уоринга.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:16

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