В Уфе тело полуторамесячного ребенка нашли в квартире





Со слов знакомого с трагедией источника, родители, нашедшие не подающего признаков жизни ребенка, вызвали скорую. Близкие думали, что малыш потерял сознание, но медики констатировали смерть. Тело передано судмедэкспертам для определения причины смерти.Полицейские уточняют данные о семье, в которой произошла трагедия. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.