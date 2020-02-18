В Уфе тело полуторамесячного ребенка нашли в квартире
15 февраля, в дневные часы, в Уфе (Башкирия) тело полуторамесячного ребенка нашли в квартире, расположенной в одном из домов Ленинского района. При визуальном осмотре следы, характерные для насильственной смерти, не обнаружены.
Со слов знакомого с трагедией источника, родители, нашедшие не подающего признаков жизни ребенка, вызвали скорую. Близкие думали, что малыш потерял сознание, но медики констатировали смерть. Тело передано судмедэкспертам для определения причины смерти.
Полицейские уточняют данные о семье, в которой произошла трагедия. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Со слов знакомого с трагедией источника, родители, нашедшие не подающего признаков жизни ребенка, вызвали скорую. Близкие думали, что малыш потерял сознание, но медики констатировали смерть. Тело передано судмедэкспертам для определения причины смерти.
Полицейские уточняют данные о семье, в которой произошла трагедия. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:31