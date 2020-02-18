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Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после развода

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева полностью разделась ради того, чтобы сделать новые фотографии. Свои снимки она разместила в личном блоге.

Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после развода

На новой фотографии Нелли Ермолаева поверх обнаженного тела надела исключительно кардиган. Телеведущая присела на край пианино. У пользователей социальных сетей такие снимки вызвали целый шквал эмоций. Так, они сказали, что девушка ведет себя чрезмерно пошло.

Большинство из них даже начали оставлять под публикацией свои комментарии. Так, в основном писали, что были лучшего мнения о бывшей участнице «Дом-2» Нелли Ермолаевой, а также отметили, что ее снимки смотрятся очень вульгарно.

В итоге пользователи соцсетей и вовсе пришли к выводу, что в личном аккаунте Нелли Ермолаевой часто начали появляться снимки подобного рода, потому что она разводится. Тем не менее, после расставания с супругом Нелли очень похорошела и даже похудела.


Стоит отметить, что экс-участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева была в отношениях с Кириллом Андреевым восемь лет, а три из них они состояли в официальном браке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:47

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