Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после развода
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева полностью разделась ради того, чтобы сделать новые фотографии. Свои снимки она разместила в личном блоге.
На новой фотографии Нелли Ермолаева поверх обнаженного тела надела исключительно кардиган. Телеведущая присела на край пианино. У пользователей социальных сетей такие снимки вызвали целый шквал эмоций. Так, они сказали, что девушка ведет себя чрезмерно пошло.
Большинство из них даже начали оставлять под публикацией свои комментарии. Так, в основном писали, что были лучшего мнения о бывшей участнице «Дом-2» Нелли Ермолаевой, а также отметили, что ее снимки смотрятся очень вульгарно.
В итоге пользователи соцсетей и вовсе пришли к выводу, что в личном аккаунте Нелли Ермолаевой часто начали появляться снимки подобного рода, потому что она разводится. Тем не менее, после расставания с супругом Нелли очень похорошела и даже похудела.
Стоит отметить, что экс-участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева была в отношениях с Кириллом Андреевым восемь лет, а три из них они состояли в официальном браке.
На новой фотографии Нелли Ермолаева поверх обнаженного тела надела исключительно кардиган. Телеведущая присела на край пианино. У пользователей социальных сетей такие снимки вызвали целый шквал эмоций. Так, они сказали, что девушка ведет себя чрезмерно пошло.
Большинство из них даже начали оставлять под публикацией свои комментарии. Так, в основном писали, что были лучшего мнения о бывшей участнице «Дом-2» Нелли Ермолаевой, а также отметили, что ее снимки смотрятся очень вульгарно.
В итоге пользователи соцсетей и вовсе пришли к выводу, что в личном аккаунте Нелли Ермолаевой часто начали появляться снимки подобного рода, потому что она разводится. Тем не менее, после расставания с супругом Нелли очень похорошела и даже похудела.
Стоит отметить, что экс-участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева была в отношениях с Кириллом Андреевым восемь лет, а три из них они состояли в официальном браке.