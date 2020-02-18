Горевала не долго: Таня Строкова уже закрутила роман с экс-парнем Елены Хроминой





В городе Таня замечательно проводит дни вместе с Саймоном Марданшиным. Да и Саймон, похоже, вовсе не прочь вернуться на телепроект и попытаться завести роман с Татьяной Строковой. Он не стесняется говорить, что ранее отношения с этой девушкой не мог себе даже представить. Но сейчас он совершенно поменял свое мнение.А ведь когда-то именно к Марданшину приходила на проект Татьяна. Но тогда молодой человек не дал девушке даже возможности построить отношения. И, кстати, именно усилиями Саймона Марданшина к Татьяне «прилипло» неприятное прозвание «пенсия».