В Чите тела женщины и ребенка нашли в квартире
18 февраля утром в Чите тела женщины и ребенка нашли в квартире дома, расположенного по улице Токмакова. На момент публикации получить комментарии Минздрава и СУ СКР не удалось.
Как рассказал инсайдер, полицейские приехали по указанном адресу по поступившему вызову. В квартире обнаружены два трупа. Тела переданы судмедэкспертам для определения причин смерти. Предварительные версии не озвучены. Об имеющихся признаках насилия ничего не сообщается.
В пресс-центре УМВД до Забайкалью не стали вдаваться в детали и рекомендовали подать запрос в другие сопричастные ведомства, хотя инцидент подтвердили.
Ранее в Забайкалье задержали убийцу, который 13 лет скрывался от правосудия в тюрьме.
Как рассказал инсайдер, полицейские приехали по указанном адресу по поступившему вызову. В квартире обнаружены два трупа. Тела переданы судмедэкспертам для определения причин смерти. Предварительные версии не озвучены. Об имеющихся признаках насилия ничего не сообщается.
В пресс-центре УМВД до Забайкалью не стали вдаваться в детали и рекомендовали подать запрос в другие сопричастные ведомства, хотя инцидент подтвердили.
Ранее в Забайкалье задержали убийцу, который 13 лет скрывался от правосудия в тюрьме.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:15