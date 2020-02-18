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В Чите тела женщины и ребенка нашли в квартире

18 февраля утром в Чите тела женщины и ребенка нашли в квартире дома, расположенного по улице Токмакова. На момент публикации получить комментарии Минздрава и СУ СКР не удалось.
В Чите тела женщины и ребенка нашли в квартире

Как рассказал инсайдер, полицейские приехали по указанном адресу по поступившему вызову. В квартире обнаружены два трупа. Тела переданы судмедэкспертам для определения причин смерти. Предварительные версии не озвучены. Об имеющихся признаках насилия ничего не сообщается.

В пресс-центре УМВД до Забайкалью не стали вдаваться в детали и рекомендовали подать запрос в другие сопричастные ведомства, хотя инцидент подтвердили.

Ранее в Забайкалье задержали убийцу, который 13 лет скрывался от правосудия в тюрьме.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:15

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