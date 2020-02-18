Андрей Клишас сообщил, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у россиян





Общенациональные опросы россиян, связанные с изменениями в Конституции, показали наибольшую заинтересованность населения в вопросах защиты суверенитета. Подобной информацией поделился представитель комитета Совета Федерации Андрей Клишас на съезде Совета муниципальных образований в Красноярске. Социологический мониторинг определил, что самые высокие оценки предложений от сограждан звучали в сторону социальных гарантий, а также отсутствия противоречий в решениях госорганов и положений Конституции РФ.Известно, что новые поправки к Основному закону страны, предложенные президентом России Владимиром Путиным, были единогласно приняты 23 января. Главными переменами оказалось повышение обязательств парламента, Конституционного суда, запрет чиновникам иметь ПМЖ в других государствах, ограничение количества президентских сроков и проведение общероссийского голосования относительно поправок в Конституцию. Стоит отметить, что второе чтение намечалось на 11 февраля, но его впоследствии перенесли на 2 марта.