"Бесценно видеть твои сияющие глаза": Денис Клявер поздравил мать Ирину с днем рождения

Денис Клявер показал поклонникам совместную с матерью Ириной фотографию. В комментарии певец написал, что любит смотреть, как его родственница искренне радуется каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес. Глядя на свою мать исполнитель понимает, что истинный возраст - это точно не дата в паспорте, а состояние души. Он отметил, что считает именинницу юной и задорной несмотря на то, что ей исполнилось 70 лет. Также Денис Клявер написал: "Люблю тебя очень! Безмерного здоровья и вдохновения! Пускай всё будет так, как ты захочешь!"Бывший участник "Чай вдвоём" считает, что самое бесценное — это видеть сияющие глаза матери, которая кружится в танце и подпевает в такт любимой песне. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице долгих лет жизни. Некоторые написали, что мать Дениса Клявера выглядит на 10 лет моложе своего возраста.