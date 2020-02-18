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"Бесценно видеть твои сияющие глаза": Денис Клявер поздравил мать Ирину с днем рождения

Денис Клявер поздравил на странице в Instagram свою мать Ирину с днем рождения. Бывший участник музыкальной группы "Чай вдвоём" написал в комментарии, что для него бесценно видеть ее сияющие глаза.
"Бесценно видеть твои сияющие глаза": Денис Клявер поздравил мать Ирину с днем рождения

Денис Клявер показал поклонникам совместную с матерью Ириной фотографию. В комментарии певец написал, что любит смотреть, как его родственница искренне радуется каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес. Глядя на свою мать исполнитель понимает, что истинный возраст - это точно не дата в паспорте, а состояние души. Он отметил, что считает именинницу юной и задорной несмотря на то, что ей исполнилось 70 лет. Также Денис Клявер написал: "Люблю тебя очень! Безмерного здоровья и вдохновения! Пускай всё будет так, как ты захочешь!"

Бывший участник "Чай вдвоём" считает, что самое бесценное — это видеть сияющие глаза матери, которая кружится в танце и подпевает в такт любимой песне. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице долгих лет жизни. Некоторые написали, что мать Дениса Клявера выглядит на 10 лет моложе своего возраста.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:09

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