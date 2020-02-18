В России наличные разрешат снимать на кассах кафе, отелей, аптек и АЗС
В России наличные разрешат снимать на кассах АЗС, аптек, отелей, кафе, в которых человек совершал покупку. Сведения предоставили представители платежных систем.
Visa прорабатывает схему снятия наличных на автозаправочных станциях и в аптечных пунктах. MasterCard работает с точками общепита и отелями. Для запуска опции «Наличные с покупкой» необходимо расширить партнерскую сеть.
Банки «Зенит» и «Ак Барс» собираются запустить пилотный проект во втором полугодии. На старте он затронет заправки, кафе и рестораны. Потребитель сможет при оплате услуги или товара уведомить кассира о намерении снять определенную сумму и тогда ее включат в счет. Выдача наличных ограничена 5000 рублями. Подобная услуга поможет популяризовать чаевые.
В ЦБ считают новую функцию востребованной для малонаселенных и сельских пунктов, в которых снять наличные всегда проблематично.
Visa прорабатывает схему снятия наличных на автозаправочных станциях и в аптечных пунктах. MasterCard работает с точками общепита и отелями. Для запуска опции «Наличные с покупкой» необходимо расширить партнерскую сеть.
Банки «Зенит» и «Ак Барс» собираются запустить пилотный проект во втором полугодии. На старте он затронет заправки, кафе и рестораны. Потребитель сможет при оплате услуги или товара уведомить кассира о намерении снять определенную сумму и тогда ее включат в счет. Выдача наличных ограничена 5000 рублями. Подобная услуга поможет популяризовать чаевые.
В ЦБ считают новую функцию востребованной для малонаселенных и сельских пунктов, в которых снять наличные всегда проблематично.
Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:10