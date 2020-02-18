В России наличные разрешат снимать на кассах кафе, отелей, аптек и АЗС





Visa прорабатывает схему снятия наличных на автозаправочных станциях и в аптечных пунктах. MasterCard работает с точками общепита и отелями. Для запуска опции «Наличные с покупкой» необходимо расширить партнерскую сеть.Банки «Зенит» и «Ак Барс» собираются запустить пилотный проект во втором полугодии. На старте он затронет заправки, кафе и рестораны. Потребитель сможет при оплате услуги или товара уведомить кассира о намерении снять определенную сумму и тогда ее включат в счет. Выдача наличных ограничена 5000 рублями. Подобная услуга поможет популяризовать чаевые.В ЦБ считают новую функцию востребованной для малонаселенных и сельских пунктов, в которых снять наличные всегда проблематично.