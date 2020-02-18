Врачи назвали первые признаки колоректального рака





Прежде всего, врачи напомнили о том, что даже у здоровых людей вероятность развития злокачественных образований в толстой и прямой кишке повышается после 60 лет. Для данной категории мужчин и женщин специалисты рекомендуют плановое посещение гастроэнтеролога и проктолога каждые полгода. Кроме того, пациенты любого возраста, даже до 3-х лет, которые страдают от хронического СРК, аутоиммунных недугов и болезни Крона, всегда находятся в зоне риска колоректального рака и обязаны контролировать уровень кальпротектина, лактофферина и С-реактивного белка как в ремиссии, так и в период обострения.Люди, которые прежде не имели проблем с кишечником, должны обращать внимание на следующие признаки: кровь в кале и низкий гемоглобин, трудности процесса дефекации или регулярная диарея от 5 до 30 позывов в день, боли в области пупка и толстой кишки, отсутствие стула от 2 до 7 дней, воспаление геморроидальных узлов.Врачи убеждены, что лучше обратиться за помощью при первых же признаках и вовремя начать лечение, чем запустить здоровье и не иметь шансов побороть рак. Обследование для исключения онкологии заключается в анализах крови и кала, ректоскопии прямой кишки и колоноскопии толстой. Благодаря таким процедурам можно вовремя заметить морфологические изменения слизистой и спасти жизнь пациенту.