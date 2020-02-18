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Новый бойфренд Алёны Савкиной Денис Мокроусов готов дать отпор Яббарову

У молодых людей, участвующих в телепроекте, не получается уговорить Илью Яббарова поддержать Алену Савкину. Вспоминая прошлые отношения, ей так трудно завести новый роман перед взглядами сотен тысяч телезрителей. То, что Илья не желает помогать Савкиной, многими воспринимается как проявление ревности. Но, кажется, что Яббарову и Денису Мокроусову все таки придется искать способы для общения.
Новый бойфренд Алёны Савкиной Денис Мокроусов готов дать отпор Яббарову


В эфире «Дом-2», вышедшем ночью понедельника, Денис Мокроусов пообещал постараться найти общий язык с Ильёй, но предупредил, что готов и к обострению отношений. Денис строго сказал Алене, что Илье Яббарову стоит серьезно пересмотреть свое поведение. Савкина оправдываясь уверяла, в отношении Яббарова у неё не осталось никакой романтики.


Примечательно, стоило на телепроекте появиться Денису Мокроусову, то во время эфиров как специально стали возникать разговоры о ревности и возможном разделе территорий. Вероятно, Илья Яббаров не торопится возобновлять общение с Савкиной потому, что не очень рад уготованной роли. Зрители задаются вопросом, не опасается ли он выхватить от Мокроусова, который является мастером спорта.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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