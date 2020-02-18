Новый бойфренд Алёны Савкиной Денис Мокроусов готов дать отпор Яббарову





В эфире «Дом-2», вышедшем ночью понедельника, Денис Мокроусов пообещал постараться найти общий язык с Ильёй, но предупредил, что готов и к обострению отношений. Денис строго сказал Алене, что Илье Яббарову стоит серьезно пересмотреть свое поведение. Савкина оправдываясь уверяла, в отношении Яббарова у неё не осталось никакой романтики.Примечательно, стоило на телепроекте появиться Денису Мокроусову, то во время эфиров как специально стали возникать разговоры о ревности и возможном разделе территорий. Вероятно, Илья Яббаров не торопится возобновлять общение с Савкиной потому, что не очень рад уготованной роли. Зрители задаются вопросом, не опасается ли он выхватить от Мокроусова, который является мастером спорта.