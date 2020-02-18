Владелец коллекции гиперкаров из США рассказал, во сколько ему обходится их содержание
Известный бизнесмен из США Мэнни Хошбин, заработавший состояние на продаже недвижимости, рассказал, во сколько ему обходится содержание коллекции гиперкаров. Она включает в себя модели Bugatti, Mercedes-Benz SLR McLaren, Pagani Huayra, McLaren 675LT, P1, Senna и многие другие.
По подсчетам Мэнни Хошбина, наименее затратными в уходе являются автомобили марки McLaren. Замена масла в одной машине, к примеру, обходится коллекционеру в 1,5 тысячи долларов США каждый год. Аналогичная сумма тратится и на Porsche Carrera GT. В то же время, каждый гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren (которых у американского миллионера целых пять экземпляров) ежегодно требует осмотра и внимания от специалистов на 7 тысяч долларов., а Pagani Huayra - 8 тысяч долларов.
Наиболее дорогими оказались люксовые Bugatti, в которых рекомендуется менять масло каждые 365 дней, даже если спорткар никуда не ездил. Подобная процедура вынуждает предпринимателя платить по 25 тысяч долларов за одну модель. А вот уход за автомобилями и поддержание их в чистоте отнимает до 39 тысяч долларов. Учитывая вышесказанное и размер страховки, расходы Хошбина на коллекцию достигают около 441 тысячи долларов, если не считать непредвиденные ситуации или поломки.
По подсчетам Мэнни Хошбина, наименее затратными в уходе являются автомобили марки McLaren. Замена масла в одной машине, к примеру, обходится коллекционеру в 1,5 тысячи долларов США каждый год. Аналогичная сумма тратится и на Porsche Carrera GT. В то же время, каждый гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren (которых у американского миллионера целых пять экземпляров) ежегодно требует осмотра и внимания от специалистов на 7 тысяч долларов., а Pagani Huayra - 8 тысяч долларов.
Наиболее дорогими оказались люксовые Bugatti, в которых рекомендуется менять масло каждые 365 дней, даже если спорткар никуда не ездил. Подобная процедура вынуждает предпринимателя платить по 25 тысяч долларов за одну модель. А вот уход за автомобилями и поддержание их в чистоте отнимает до 39 тысяч долларов. Учитывая вышесказанное и размер страховки, расходы Хошбина на коллекцию достигают около 441 тысячи долларов, если не считать непредвиденные ситуации или поломки.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23