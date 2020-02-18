Владелец коллекции гиперкаров из США рассказал, во сколько ему обходится их содержание





По подсчетам Мэнни Хошбина, наименее затратными в уходе являются автомобили марки McLaren. Замена масла в одной машине, к примеру, обходится коллекционеру в 1,5 тысячи долларов США каждый год. Аналогичная сумма тратится и на Porsche Carrera GT. В то же время, каждый гиперкар Mercedes-Benz SLR McLaren (которых у американского миллионера целых пять экземпляров) ежегодно требует осмотра и внимания от специалистов на 7 тысяч долларов., а Pagani Huayra - 8 тысяч долларов.Наиболее дорогими оказались люксовые Bugatti, в которых рекомендуется менять масло каждые 365 дней, даже если спорткар никуда не ездил. Подобная процедура вынуждает предпринимателя платить по 25 тысяч долларов за одну модель. А вот уход за автомобилями и поддержание их в чистоте отнимает до 39 тысяч долларов. Учитывая вышесказанное и размер страховки, расходы Хошбина на коллекцию достигают около 441 тысячи долларов, если не считать непредвиденные ситуации или поломки.