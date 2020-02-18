В Ставрополье мать выбросила новорожденного ребенка из окна





Сообщается, девушка родила самостоятельно в своей квартире, завернула девочку в полотенце и выбросила маленький сверток в окно. Соседка, проходя мимо, заметила ребенка и вызвала бригаду скорой. Благодаря своевременному сигналу медикам удалось спасти новорожденную. Маленькая пациентка останется в больнице, пока ее судьбу не решат органы попечительства и опеки.Расследование уголовного дела, открытого по статье «Покушение на убийство», продолжается. Проводится работа по уточнению деталей совершенного преступления.