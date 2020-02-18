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19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной фотосессии

Внучка народной артистки и эстрадной певицы Софии Ротару София Евдокименко опубликовала в своем блоге Instagram откровенные кадры с недавней фотосъемки. Юная исполнительница удивила подписчиков Сети, так как зачастую она демонстрирует сдержанные и закрытые образы.

Известная певица София Ротару кроме профессиональных заслуг является мамой музыкального продюсера Руслана Евдокименко, который подарил ей двоих внуков Никиту и Софию. Как известно, 19-летняя начинающая исполнительница учится и живет в Нью-Йорке. Она активно ведет блог в социальной Сети и регулярно общается со своими поклонниками. После Дня Святого Валентина представительница музыкальной семьи выпустила свой новый хит, который представила на странице Instagram в постах с откровенными фото.

На снимках София Евдокименко позирует в оригинальном топе из металлических цепей, поверх которого надет пиджак оверсайз или объемная куртка в зависимости от кадра. Макияж юной певицы сдержанный и не вызывающий, однако контрастная розовая подводка на глазах привлекает внимание. Образ дополнил алый маникюр и естественная прическа. Американский фотограф особенно потрудился над освещением, которое удачно оттеняет силуэт дочери музыкального продюсера.

Поклонники Софии Евдокименко удивились откровенным фотографиям, но отмечают в своих комментариях, что «несмотря на образ, снимки не выглядят неподобающим образом». Более того, подписчики блога оставили сотни комплиментов под постами певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:56

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