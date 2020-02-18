19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной фотосессии
Внучка народной артистки и эстрадной певицы Софии Ротару София Евдокименко опубликовала в своем блоге Instagram откровенные кадры с недавней фотосъемки. Юная исполнительница удивила подписчиков Сети, так как зачастую она демонстрирует сдержанные и закрытые образы.
Известная певица София Ротару кроме профессиональных заслуг является мамой музыкального продюсера Руслана Евдокименко, который подарил ей двоих внуков Никиту и Софию. Как известно, 19-летняя начинающая исполнительница учится и живет в Нью-Йорке. Она активно ведет блог в социальной Сети и регулярно общается со своими поклонниками. После Дня Святого Валентина представительница музыкальной семьи выпустила свой новый хит, который представила на странице Instagram в постах с откровенными фото.
На снимках София Евдокименко позирует в оригинальном топе из металлических цепей, поверх которого надет пиджак оверсайз или объемная куртка в зависимости от кадра. Макияж юной певицы сдержанный и не вызывающий, однако контрастная розовая подводка на глазах привлекает внимание. Образ дополнил алый маникюр и естественная прическа. Американский фотограф особенно потрудился над освещением, которое удачно оттеняет силуэт дочери музыкального продюсера.
Поклонники Софии Евдокименко удивились откровенным фотографиям, но отмечают в своих комментариях, что «несмотря на образ, снимки не выглядят неподобающим образом». Более того, подписчики блога оставили сотни комплиментов под постами певицы.
Известная певица София Ротару кроме профессиональных заслуг является мамой музыкального продюсера Руслана Евдокименко, который подарил ей двоих внуков Никиту и Софию. Как известно, 19-летняя начинающая исполнительница учится и живет в Нью-Йорке. Она активно ведет блог в социальной Сети и регулярно общается со своими поклонниками. После Дня Святого Валентина представительница музыкальной семьи выпустила свой новый хит, который представила на странице Instagram в постах с откровенными фото.
На снимках София Евдокименко позирует в оригинальном топе из металлических цепей, поверх которого надет пиджак оверсайз или объемная куртка в зависимости от кадра. Макияж юной певицы сдержанный и не вызывающий, однако контрастная розовая подводка на глазах привлекает внимание. Образ дополнил алый маникюр и естественная прическа. Американский фотограф особенно потрудился над освещением, которое удачно оттеняет силуэт дочери музыкального продюсера.
Поклонники Софии Евдокименко удивились откровенным фотографиям, но отмечают в своих комментариях, что «несмотря на образ, снимки не выглядят неподобающим образом». Более того, подписчики блога оставили сотни комплиментов под постами певицы.