Экран нового Motorola Razr сломался из-за перепада температур
На просторах Сети пользователь рассказал, что приобретенная новинка Motorola Razr сломалась от перепада температур. Данная модель выпущена совсем недавно, но многие уже усомнились в ее надежности.
Экран смартфона начал расслаиваться уже через семь дней после покупки. Под верхним слоем появился пузырь, что свидетельствует об отслоении защитной пленки от экрана. Причиной казуса владелец назвал резкое изменение температур. Неполадки возникли после использования аппарата на улице при температуре -2 градуса, после чего устройство было занесено в дом.
Ранее сообщалось, что гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на долговечность.
Экран смартфона начал расслаиваться уже через семь дней после покупки. Под верхним слоем появился пузырь, что свидетельствует об отслоении защитной пленки от экрана. Причиной казуса владелец назвал резкое изменение температур. Неполадки возникли после использования аппарата на улице при температуре -2 градуса, после чего устройство было занесено в дом.
Ранее сообщалось, что гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на долговечность.
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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 12:07