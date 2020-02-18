Археологи нашли храм XII века до нашей эры в Израиле

«Подобные открытия совершаются редко - один раз в 30 или 40 лет. Найденные нами объекты позволили иначе взглянуть на жизнь региона в старые времена. Переоценить важность проделанной работы невозможно», - заявил Гурфинкель.







Профессор Йосеф Гурфинкель совместно с коллегами из крупнейшего в Иерусалиме еврейского университета выяснил, что Лахиш являлся оплотом ханаанской культуры и пристанищем иудеев, пришедших в Израиль вместе с Иисусом Навином. Подобные храмы найдены в Таль-Хацоре, Мегиддо, Шхеме, но новый исторический прямоугольный объект отличается от них наличием уникальных боковых залов. Внутри найдены бронзовые статуи в виде кузнецов, алтарь, кинжалы, посуда, позолоченные емкости с надписью «Рамзес II», украшения, топоры из бронзы.