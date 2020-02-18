Наталья Фриске похвасталась шикарными формами в красном бикини

Ранее Наталья Фриске уже показывала фолловерам снимки, сделанные на этой фотосессии. Но самые эффектные фотографии она припасла напоследок. Родственница покойной артистки позировала стоя на камнях. Она выставила ногу таким образом, чтобы хорошо были видны подтянутые ягодицы. Поклонники восхитились тем, как выглядит сестра Жанны Фриске. Они написали, что это правдоподобный и яркий снимок, а не отфотошопленная внешность, как у многих звезд шоу-бизнеса.Наталья Фриске под этим фото рассуждала на тему внимательности к женщинам. По ее мнению, это означает, что мужчина заинтересованно слушает, смотрит с восхищением, постоянно балует, стремится удивить и незамедлительно реагирует на просьбы.Сестра Жанны Фриске, умершей после продолжительной онкологической болезни, также выступала в составе популярной группы «Блестящие». Но в результате, свою дальнейшую жизнь со сценой связывать не стала. Наталья Фриске работает мастером перманентного макияжа в Москве. Также у нее есть собственное кафе на Шри-Ланке, но открывается оно только в туристический сезон.