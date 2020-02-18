Эксперты: В России падает спрос на трехлетние подержанные авто





Отечественные аналитики недавно обнародовали результаты исследования, которые изучали объемы продаж подержанных автомобилей в России. Оказалось, что машины с трехлетним пробегом составляли лишь 8% от всего числа, чья средняя цена составила около 1,1 млн рублей. Самыми популярными моделями были классы B (43.1%) и SUV (31.5%). А вот любви у россиян не завоевали семейные транспортные средства — только 4,2% от общего числа.По мнению экспертов, подобная тенденция связано с общим снижением уровня доходов у россиян, а также повышением цен на бывшие в эксплуатации автомобили. К примеру, машины класса B в среднем стоили около 538 тыс. рублей, а "паркетные" внедорожники — 1,56 млн рублей в 2019 году. При этом, доля продаж транспортных средств от Lada составила 26%, за которыми шла Kia — 12%. В почетную пятерку также вошли Toyota (7,3%), Renault (6,1%) и Volkswagen (5,6%).