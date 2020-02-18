АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское пособия»

Эдита Пьеха вслед за другими знаменитостями раскрыла размер своей пенсии. Оказалось, певица живет на «шахтерское пособие».
Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское пособия»

«Когда-то Аман Тулеев, возглавляющий Кемеровскую область, присвоил мне титул «Почетный шахтер». Вместе с актерской пенсией получаю теперь около 45 тыс. рублей», - призналась Пьеха.

Ранее о своих выплатах от государства рассказали многие артисты. Юрий Стоянов вместе с надбавкой за звание «Заслуженный артист» получает 62 тыс. рублей. Максим Дунаевский, к примеру, в течение последних 15 лет не снимал пенсию, так как работал и не нуждался в государственных начислениях. Их точный размер композитор оглашать не стал. Знаменитость собирается заниматься творчеством до конца своих дней, поэтому надеется, что пособие ему не понадобится.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31…
Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком…
Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три…
Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей…
Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой…
Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на…
Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на…
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во…
Американская певица Бритни Спирс повредила…
На видео показан обманный маневр ВКС РФ над…
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и…
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете…
"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На…
Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с…
Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал…
В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную…
В Бердске семиклассница скончалась после встречи с…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению…
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra…
19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной…
Врачи назвали первые признаки колоректального…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после…
Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить…
Дана Борисова и Алла Довлатова станцевали под песню "Он тебя целует" группы "Руки…
Андрей Клишас сообщил, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у…
Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское…
Горевала не долго: Таня Строкова уже закрутила роман с экс-парнем Елены…
Просмотреть все новости