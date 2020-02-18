Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское пособия»
Эдита Пьеха вслед за другими знаменитостями раскрыла размер своей пенсии. Оказалось, певица живет на «шахтерское пособие».
Ранее о своих выплатах от государства рассказали многие артисты. Юрий Стоянов вместе с надбавкой за звание «Заслуженный артист» получает 62 тыс. рублей. Максим Дунаевский, к примеру, в течение последних 15 лет не снимал пенсию, так как работал и не нуждался в государственных начислениях. Их точный размер композитор оглашать не стал. Знаменитость собирается заниматься творчеством до конца своих дней, поэтому надеется, что пособие ему не понадобится.
«Когда-то Аман Тулеев, возглавляющий Кемеровскую область, присвоил мне титул «Почетный шахтер». Вместе с актерской пенсией получаю теперь около 45 тыс. рублей», - призналась Пьеха.
Ранее о своих выплатах от государства рассказали многие артисты. Юрий Стоянов вместе с надбавкой за звание «Заслуженный артист» получает 62 тыс. рублей. Максим Дунаевский, к примеру, в течение последних 15 лет не снимал пенсию, так как работал и не нуждался в государственных начислениях. Их точный размер композитор оглашать не стал. Знаменитость собирается заниматься творчеством до конца своих дней, поэтому надеется, что пособие ему не понадобится.