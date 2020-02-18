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АвтоВАЗ запустил производство Lada XRay Cross Instinct

АвтоВАЗ запустил производство серийного кросс-хэтчбека Lada XRay Cross в комплектации Instinct. Стоимость и дата старта продаж эксклюзивной модели не называются.
АвтоВАЗ запустил производство Lada XRay Cross Instinct

На данном этапе за смену собираются всего 2-3 Lada XRay Cross с вариатором. Эксперты полагают, что версия Instinct станет самой дорогой в линейке. В отличие от старой модели новинка получила оригинальные колесные диски, модернизированную мультимедийную систему, сочетающуюся с современными сервисами «Яндекс.Авто», черные глянцевые боковые зеркала и крышу.

Шильдики Lada XRay Cross дополнены надписью «Instinct». Обычно производители ставят их на передних крыльях и пятой двери. Сведения о моторной линейке отсутствуют. Официально АвтоВАЗ не подтвердил данные инсайдеров о старте производства.

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Авто / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:34

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