АвтоВАЗ запустил производство Lada XRay Cross Instinct





На данном этапе за смену собираются всего 2-3 Lada XRay Cross с вариатором. Эксперты полагают, что версия Instinct станет самой дорогой в линейке. В отличие от старой модели новинка получила оригинальные колесные диски, модернизированную мультимедийную систему, сочетающуюся с современными сервисами «Яндекс.Авто», черные глянцевые боковые зеркала и крышу.Шильдики Lada XRay Cross дополнены надписью «Instinct». Обычно производители ставят их на передних крыльях и пятой двери. Сведения о моторной линейке отсутствуют. Официально АвтоВАЗ не подтвердил данные инсайдеров о старте производства.