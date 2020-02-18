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Вспышка коронавируса вынудила Singapore Airlines отменить более 100 рейсов

Эпидемия коронавируса на данный момент распространилась на 28 стран, среди которых числится Сингапур. Вспышка опасной болезни вынудила Singapore Airlines отменить более 100 рейсов.

Как сообщают в пресс-службе компании Singapore Airlines и её "дочернего" бренда SilkAir, около 100 авиарейсов были отменены из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV в другие страны. Дополнительным стимулом к подобному решению послужило падение спроса на билеты, которые связывают маршруты Сингапура с Кореей, Германией, США и другими странами. Стоит отметить, что в настоящее время в городе-государстве зарегистрировано около 77 случаев заражения этим опасным недугом.

Что касается материкового Китая, то здесь наблюдается 72,5 тысячи инфицированных граждан и 1870 летальных случаев. При этом, излечиться от коронавирусной пневмонии удалось более 12,5 тысячам пациентов. За пределами КНР заразилось 794 человека, двое из которые находятся в России. Кроме прочего, эпидемия вызвала падение цен на нефть, что спровоцировало снижение торгов на американской бирже до 52,04 доллара за баррель, сообщает "ПолитЭксперт".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:56

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