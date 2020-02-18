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Названы правила дорожного движения, соблюдаемые опытными водителями

Некоторые правила дорожного движения не объясняют водителям при обучении вождению автомобиля, а их значимость приходит с опытом и практикой. Эксперты перечислили такие правила, отметив, что их соблюдение позволит сэкономить нервы, деньги и время в дороге.
Названы правила дорожного движения, соблюдаемые опытными водителями

Во-первых, нужно настроить водительское сидение. От правильного его расположения зависит полнота обзора, точность реакции при изменении дорожной ситуации и самочувствие водителя. Плохо регулируемое посадочное место может стать причиной болей в спине и онемения в ногах уже спустя полчаса после начала движения. Рекомендуемая посадка включает в себя установку кресла в такое положение, чтобы при нажатии на педаль нога была слегка согнута в колене. Наклон спинки должен обеспечить касание запястьями водителя руля. Направлением оси колонки рулевого колеса должна быть грудная клетка. Одновременно с этим она не должна закрывать обзор приборной панели. В боковом зеркале необходимо видеть заднее крыло машины, а горизонт должен располагаться чуть ниже его середины.

Во-вторых, нужно соблюдать правила при вождении в городских условиях. При движении в правом ряду необходимо учитывать, что при минимальном расстоянии до края дороги там может проехать автомобиль, идя на обгон. Поэтому ехать надо на таком промежутке от обочины, чтобы в него не смогла заехать другая машина. При правом и левом повороте из крайнего ряда стоит посмотреть в зеркало заднего вида с необходимой стороны. Сзади в этом же направлении может передвигаться мотоциклист, который не планирует поворачивать. При повороте налево следует удостовериться в отсутствии на полосе обгоняющей машины с включенными специальными сигналами.

В-третьих, на загородных дорогах тоже может быть опасно. При попадании в плотный поток при высокой скорости передвижения желательно видеть дорожную ситуацию перед опережающей машиной. Для этого необходимо переместиться левее, но в рамках своей полосы. Если скорость движения велика, а на трассе произошла пробка, то наилучшим вариантом станет включение аварийной ситуации с параллельным снижением скорости. Это послужит своеобразным сигналом остальным водителям. При отсутствии реакции лучше съехать вправо и оставить место другим для экстренного торможения.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 10:44

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