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Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков Су-25СМ3

Перевооружение ВВС России продолжается в различных военных округах страны, последним из которых стала часть в ЮВО. Авиаполк получил партию из трех новых штурмовиков Су-25СМ3, которые являются модернизированной версией советского самолета.

Су-25 считаются одними из самых классических штурмовиков советского производства, первый экземпляр которых взлетел еще в 1975 году. Современные технологии позволили усовершенствовать надежный ЛА, чья модификация получила наименование Су-25СМ3. Недавно стало известно, что военная часть армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае получила новую партию из этих модернизированных самолетов. "Суперграчи" смогли преодолеть более 800 км от места сборки до пункта базирования в ЮВО.

На данный момент местный авиапарк увеличился до двух десятков единиц подобной воздушной техники благодаря четвертой по счету поставке. "Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя новейшими Су-25СМ3", — сообщили в пресс-службе округа. Известно, что боевой летательный аппарат оснастили внушительным комплексом из орудий и устройств, необходимых для эффективного ведения боя. В этом штурмовику помогут авиапушки, бомбы различного калибра и назначения, боеголовки типа "воздух-земля" и управляемые снаряды "воздух-воздух". Всего на борту самолета может поместиться до 32 видов различного вооружения.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:11

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