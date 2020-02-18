Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели жизни





В последние годы возросло число женщин, прибегших к ЭКО. Большинство беременностей заканчиваются рождением здорового ребенка. Из-за повышенного риска зачатия близнецов ранее ученые опасались врожденных дефектов, недоношенности и низкой массы тела. Для новой работы были отобраны только 43,5 тыс. детей, рожденных в Швеции за последние 30 лет, данные о которые сравнили со сведениями о 2,8 млн зачатых естественным путем. Анализ показал, что до года скончались более 7,2 тыс. малышей, из которых 114 зачаты при помощи вспомогательных репродуктивных методов. После корректировки на возраст и здоровье матерей ученые постановили, что риск смерти в первой группе на 45% выше.