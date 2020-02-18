Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели жизни
Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что зачатые при помощи ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели жизни по сравнению с малышами, зачатыми естественным путем. После года вероятность гибели становится одинаковой.
«Важно отметить, что даже если мы заметили несколько повышенный риск младенческой смертности после ЭКО, абсолютный риск для каждого человека все еще очень мал. Обнадеживает тот факт, что после года повышенная вероятность потерять ребенка сводится практически к нулю», - рассказал Кенни Родригес-Уоллберг, доцент кафедры «Онкология и патология».
В последние годы возросло число женщин, прибегших к ЭКО. Большинство беременностей заканчиваются рождением здорового ребенка. Из-за повышенного риска зачатия близнецов ранее ученые опасались врожденных дефектов, недоношенности и низкой массы тела. Для новой работы были отобраны только 43,5 тыс. детей, рожденных в Швеции за последние 30 лет, данные о которые сравнили со сведениями о 2,8 млн зачатых естественным путем. Анализ показал, что до года скончались более 7,2 тыс. малышей, из которых 114 зачаты при помощи вспомогательных репродуктивных методов. После корректировки на возраст и здоровье матерей ученые постановили, что риск смерти в первой группе на 45% выше.
«Наша работа показывает, что вид зачатия может иметь значение, поэтому важно исследовать, какие причины лежат в основе повышенного риска смерти. Матери, делавшие ЭКО, должны уделять внимание младенцам, особенно в течение первой недели жизни. Чаще причиной гибели детей становились респираторный дистресс, неполное развитие легких, кровоизлияние, инфекции», - рассказала доцент Анастасия Найман Илиада.
«Важно отметить, что даже если мы заметили несколько повышенный риск младенческой смертности после ЭКО, абсолютный риск для каждого человека все еще очень мал. Обнадеживает тот факт, что после года повышенная вероятность потерять ребенка сводится практически к нулю», - рассказал Кенни Родригес-Уоллберг, доцент кафедры «Онкология и патология».
В последние годы возросло число женщин, прибегших к ЭКО. Большинство беременностей заканчиваются рождением здорового ребенка. Из-за повышенного риска зачатия близнецов ранее ученые опасались врожденных дефектов, недоношенности и низкой массы тела. Для новой работы были отобраны только 43,5 тыс. детей, рожденных в Швеции за последние 30 лет, данные о которые сравнили со сведениями о 2,8 млн зачатых естественным путем. Анализ показал, что до года скончались более 7,2 тыс. малышей, из которых 114 зачаты при помощи вспомогательных репродуктивных методов. После корректировки на возраст и здоровье матерей ученые постановили, что риск смерти в первой группе на 45% выше.
«Наша работа показывает, что вид зачатия может иметь значение, поэтому важно исследовать, какие причины лежат в основе повышенного риска смерти. Матери, делавшие ЭКО, должны уделять внимание младенцам, особенно в течение первой недели жизни. Чаще причиной гибели детей становились респираторный дистресс, неполное развитие легких, кровоизлияние, инфекции», - рассказала доцент Анастасия Найман Илиада.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:01