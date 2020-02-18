Ученые связали воздействие бытовой химии с астмой у детей





Профессор Тим Такаро из Университета Саймона Фрейзера рассказал, что в работе рассматривались младенцы, проводящие до 80% времени в помещении и уязвимые к воздействию химических веществ, проникающих через кожу и дыхательные пути. Они оказывают сильное влияние из-за высокой частоты дыхания детей. Ученые изучили ответы родителей 2022 детей из анкет, предложенных им для заполнений в рамках когортного исследования. В опросе принимали участие жители Торонто, Манитоба, Мордена, Колумбии, Ванкувера, Онтарио. На втором этапе малышей обследовали по достижению трех лет. Анализ позволил выявить связь между бытовой химией и развитием астмы, рецидивирующих хрипов, но не аллергической сенсибилизацией (атопия). Самыми распространенными веществами, воздействующими на неокрепший организм, оказались средства для посудомоечной машины, хозяйственное мыло, жидкость для очистки стекол.Ученые считают, что химические вещества в чистящих средствах могут повредить дыхательные пути, вызывая воспалительные процессы иммунной системы, что приводит к астме и одышке. Модуляция микробиома ребенка также может играть роль. Сократить риск развития дыхательных заболеваний поможет внимательное изучение этикеток и отказ от товаров с летучими органическими соединениями.