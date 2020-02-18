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Полина Диброва о самочувствии мужа: «Дмитрий оказался сильным казаком»

Полина Диброва рассказала поклонникам о самочувствии мужа Дмитрия. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
Полина Диброва о самочувствии мужа: «Дмитрий оказался сильным казаком»

Диброва показала снимок, на котором запечатлена вместе с мужем и тремя детьми. Все члены звездной семьи улыбаются и выглядят счастливыми. Состояние ведущего стабилизировалась, поэтому волноваться не о чем.
«Дмитрий оказался крепким и сильным казаком. У всех бывают проблемы, но мы рядом и заботимся о нем. Сладких всем снов, нужно немного отдохнуть!» - цитирует «Слово и Дело» модель.

17 февраля Дибров посетил премьеру картины Егора Кончаловского «Луна», проходившую в кинотеатре «Октябрь». Журналист почувствовал себя плохо и упал в обморок. Леонид Якубович, оказавшийся в этот момент поблизости, помог коллеге и вызвал скорую. Врачи решили подстраховаться и госпитализировать пациента для прохождения полного обследования. Произошедшее заставило поклонников поволноваться, но слова уроженки Ростова их немного успокоили.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:25

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