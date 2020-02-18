WWF: Проблемы с экологией обернутся для мира многомиллиардными убытками





Максимальные потери в экономической сфере понесут Япония, США и Великобритания. По данным исследования, годовой убыток из-за сокращения фауны, вырубки лесов, ухудшения экологии и осушения вод к 2050 году в названных странах будет равняться ежегодному финансированию пожарной охраны, судебной системы и полиции. В Великобритании придет в упадок рыбная индустрия из-за уменьшения численности рыб, обусловленного развалом экосистемы и исчезновением их мест обитания, а в связи с ускорением эрозии береговой линии ожидаются природные катаклизмы. Сумма потерь будет составлять 16 миллиардов фунтов стерлингов за год.Также ожидается скачок цен на определенную продукцию: на восемь процентов вырастет стоимость лесоматериалов, на шесть процентов - хлопка, на четыре процента - масличных культур и на три процента - овощей и фруктов. Со слов представителя WWF Карен Эллис, выявлен лишь примерный ущерб, который могут понести страны. Итоговая сумма может быть в несколько раз выше.