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WWF: Проблемы с экологией обернутся для мира многомиллиардными убытками

Убытки мировой экономики из-за экологических проблем могут составить более восьми триллионов фунтов стерлингов в последующие 30 лет. Подсчет был произведен Всемирным фондом дикой природы (WWF).
WWF: Проблемы с экологией обернутся для мира многомиллиардными убытками

Максимальные потери в экономической сфере понесут Япония, США и Великобритания. По данным исследования, годовой убыток из-за сокращения фауны, вырубки лесов, ухудшения экологии и осушения вод к 2050 году в названных странах будет равняться ежегодному финансированию пожарной охраны, судебной системы и полиции. В Великобритании придет в упадок рыбная индустрия из-за уменьшения численности рыб, обусловленного развалом экосистемы и исчезновением их мест обитания, а в связи с ускорением эрозии береговой линии ожидаются природные катаклизмы. Сумма потерь будет составлять 16 миллиардов фунтов стерлингов за год.

Также ожидается скачок цен на определенную продукцию: на восемь процентов вырастет стоимость лесоматериалов, на шесть процентов - хлопка, на четыре процента - масличных культур и на три процента - овощей и фруктов. Со слов представителя WWF Карен Эллис, выявлен лишь примерный ущерб, который могут понести страны. Итоговая сумма может быть в несколько раз выше.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 08:52

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