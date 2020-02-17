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На Кубани провели испытания новых "Градов"

На Кубани Минобороны РФ провело испытание новых "Градов". Реактивная система залпового огня (РСЗО) отличается улучшенными характеристиками и дальностью стрельбы.
На Кубани провели испытания новых "Градов"

Несмотря на то, что возраст "Градов" уже велик, они продолжают стоять на вооружении армии России. Кроме того, их регулярно модернизируют, улучшая характеристики боевой единицы, хотя изначально её конструкция была очень простой и продуманной и ресурса к развитию почти не предполагала. Тем не менее отечественные конструкторы улучшают модель БМ-21, внося успешные правки. Недавно на Кубани очередная модификация РСЗО прошли полевые испытания. Работая в паре с комплексом "Ирония", обнаруживающем цели, пусковая установка осуществила запланированные залпы. По имеющейся информации, все цели были поражены и испытания прошли успешно.

В настоящий момент известно, улучшенные "Грады" получили более мощный снаряд, а его дистанция поражения возросла до 40 километров. Также боевая единица получила электронную систему пуска, а система наведения теперь находится в кабине.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:55

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