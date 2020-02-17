Екатерина Одинцова легла в частую клинику, чтобы избавиться от стресса





В первую очередь во время терапии майнд-терапевт посоветовал телеведущей найти источник стресса и стать на путь к избавлению от него. «Все-таки даже таким сильным и психологически прокачанным людям как я важно иногда бывать у профессионалов высокого уровня», - написала на своей страничке в Instagram Екатерина Одинцова. Профессиональные медики рассказали звезде, что проблема многих физических нарушений обычно кроется в моральном состоянии. Также не стоит забывать щадить себя и настраивать на отдых во время загруженного рабочего графика. Постоянная жизнь в быстром ритме приведет к симптомам усталости и нарушению функционирования организма.Екатерина Одинцова рассказала подписчикам об одной интересной процедуре с помощью плюшевого мишки. «Милейшая процедура, когда ты сидишь в обнимку с плюшевым мишкой – одна из лучших для тренировки умения расслабляться», - уверят телезвезда.