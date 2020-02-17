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Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о свадьбе

Звездная пара проекта «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц достаточно серьезно настроены на то, что их отношения должны иметь продолжение. Так, Анна заявила, что если Валерий в течение полугода не решится сделать ей красивое предложение руки и сердца, то она будет вынуждена от него уйти.

Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о свадьбе

Совсем недавно Анна Левченко и Валерий Блюменкранц отметили месяц совместной жизни. Однако уже сейчас она заговорила о том, что их союз должен закончиться свадьбой или расставанием, если молодой человек так и не решится на ответственный шаг и не сделает ей предложение.

Анна Левченко подчеркнула, что у нее ранее был печальный опыт, когда она прожила с мужчиной шесть лет, но свадьбы в итоге так и не было. Теперь, чтобы не терять напрасно время, она установила для себя жесткие рамки. Девушка уверена, что за полгода представитель сильного пола может понять, как он относится к женщине и готов ли он прожить с ней всю свою жизнь.


Валерий Блюменкранц сказал, что ему сначала необходимо получить полную уверенность в своих чувствах, потом познакомиться с родителями. Также участник проекта «Дом-2» говорит, что влюбленность у него есть, и он думает, что она перерастет в любовь, а значит, он будет готов сделать предложение, возможно, даже раньше установленного срока.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:11

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