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В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия ванны

Сотрудники правоохранительных органов Липецка сообщают об инциденте, в результате которого погибла 4-летняя девочка. Ребенок утонул во время принятия ванны, когда остался без присмотра родительницы.

Следственное управление СК России в Липецкой области проводит необходимые процессуальные меры по факту гибели четырехлетней девочки в одном из жилых домов Липецка. Известно, что мама погибшего ребенка помогала ему принять ванну и впоследствии оставила того одного в комнате. Вернувшись через некоторое время, родительница заметила отсутствие признаков жизни у малыша. Несмотря на скорое появление кареты скорой помощи, врачи не успели спасти девочку.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти, которая укажет на дальнейшие действия по отношению к матери погибшей. По предварительным данным, девочка ранее страдала от приступов асфиксии, которые могли впоследствии привести к летальному исходу. Другим предположением следователей является попадание воды в легкие. По итогам проверки эксперты рассмотрят необходимость возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:57

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