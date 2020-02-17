В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия ванны





Следственное управление СК России в Липецкой области проводит необходимые процессуальные меры по факту гибели четырехлетней девочки в одном из жилых домов Липецка. Известно, что мама погибшего ребенка помогала ему принять ванну и впоследствии оставила того одного в комнате. Вернувшись через некоторое время, родительница заметила отсутствие признаков жизни у малыша. Несмотря на скорое появление кареты скорой помощи, врачи не успели спасти девочку.На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти, которая укажет на дальнейшие действия по отношению к матери погибшей. По предварительным данным, девочка ранее страдала от приступов асфиксии, которые могли впоследствии привести к летальному исходу. Другим предположением следователей является попадание воды в легкие. По итогам проверки эксперты рассмотрят необходимость возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».