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Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной Рапунцель

Участники скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» утверждают, что Женя Ромашов и Алена Рапунцель симпатизируют друг другу. В итоге Иосиф Оганесян и вовсе заявил, что его хорошему другу Юлия Белая не подходит и отметил, что у молодого человека есть некая симпатия к Алене.

Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной Рапунцель

Иосиф Оганесян достаточно давно мечтает о том, чтобы Женя Ромашов, наконец, расстался с Юлей Белой. Более того, он подобрал уже другую девушку на ее место. Как говорит Оганесян, из Алены Рапунцель и Жени Ромашова могла бы выйти неплохая пара. Не остановил его и тот факт, что к Алене на проект вот-вот должен пожаловать Денис Мокроусов.

Тем не менее, сам Ромашов на этом же семейном совете всячески пытался остановить домыслы Оганесяна. Он сказал, что между ним и Аленой Рапунцель исключительно дружеские отношения и не более того. Также по словам Жени, знаки внимания они друг другу не оказывают.

Юля Белая же абсолютно спокойно наблюдала за всем происходящим и отметила, что между ребятами и правда что-то происходит, но они это активно скрывают.


В этот спор влез Алексей Купин, который подчеркнул, что низко так себя вести со стороны мужчины.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:57

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