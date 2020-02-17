Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной Рапунцель





Иосиф Оганесян достаточно давно мечтает о том, чтобы Женя Ромашов, наконец, расстался с Юлей Белой. Более того, он подобрал уже другую девушку на ее место. Как говорит Оганесян, из Алены Рапунцель и Жени Ромашова могла бы выйти неплохая пара. Не остановил его и тот факт, что к Алене на проект вот-вот должен пожаловать Денис Мокроусов.Тем не менее, сам Ромашов на этом же семейном совете всячески пытался остановить домыслы Оганесяна. Он сказал, что между ним и Аленой Рапунцель исключительно дружеские отношения и не более того. Также по словам Жени, знаки внимания они друг другу не оказывают.Юля Белая же абсолютно спокойно наблюдала за всем происходящим и отметила, что между ребятами и правда что-то происходит, но они это активно скрывают.В этот спор влез Алексей Купин, который подчеркнул, что низко так себя вести со стороны мужчины.