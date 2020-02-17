Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это произошло»
Участники реалити-проекта «Дом-2» Влад Иванов и Катя Скалон стали на путь примирения. Молодой человек рассказал, что вновь вместе с Катей, и поделился тем, что к ней чувствует.
Долгое время Катя Скалон пыталась сделать все, чтобы забыть своего молодого человека. Однако в итоге чувства все равно взяли верх. Зрители же постановили, что Влад Иванов пошел на примирение с Катей Скалон ради того, чтобы получить шанс остаться на проекте.
Сам же Влад Иванов опровергает подобные слухи и утверждает, что у него к Кате Скалон самые трогательные и настоящие чувства. Он также отметил, что любовь и есть те чувства, которые просто необходимо развивать.
Стоит подчеркнуть, что Влад Иванов также поздравил Катю Скалон с Днем Влюбленных. Он преподнес ей шикарный букет цветов, такой еще никто ей не дарил из парней, которые были на Сейшелах. А также преподнес ей огромную рыбину.
Помимо этого, Влад Иванов отметил, что и сам не понимает, как так вышло, что он с Катей в очередной раз вместе. По его словам, Скалон с ним будет как за каменной стеной.
Долгое время Катя Скалон пыталась сделать все, чтобы забыть своего молодого человека. Однако в итоге чувства все равно взяли верх. Зрители же постановили, что Влад Иванов пошел на примирение с Катей Скалон ради того, чтобы получить шанс остаться на проекте.
Сам же Влад Иванов опровергает подобные слухи и утверждает, что у него к Кате Скалон самые трогательные и настоящие чувства. Он также отметил, что любовь и есть те чувства, которые просто необходимо развивать.
Стоит подчеркнуть, что Влад Иванов также поздравил Катю Скалон с Днем Влюбленных. Он преподнес ей шикарный букет цветов, такой еще никто ей не дарил из парней, которые были на Сейшелах. А также преподнес ей огромную рыбину.
Помимо этого, Влад Иванов отметил, что и сам не понимает, как так вышло, что он с Катей в очередной раз вместе. По его словам, Скалон с ним будет как за каменной стеной.