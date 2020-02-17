Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном курорте

На фотографии и видео запечатлен отдых Маргариты Шор и Надежды Песковой. Наследницы звезд позировали в ярких костюмах и на лыжах. Также на ролике показано, как они делают “снежного ангела” прямо на горнолыжном склоне. Жасмин отметила, что дети всегда легко приходят в восторг от увиденного, а их отдых принес им массу новых впечатлений. Певица намекнула, что они забирались на вершину и падали по пути, но счастье им приносила езда без падений.В своем микроблоге певица поблагодарила Татьяну Навку за то, что она напомнила ей о горных лыжах и за составленную компанию. В комментариях поклонники назвали наследниц звезд замечательными, а также пожелали хорошего отдыха.