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Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью Ошин

Актриса Милла Йовович в своём аккаунте в Instagram поделилась публикацией нового снимка младшей дочери Ошин. Она рассказала, что впервые смогла выйти на прогулку с малышкой.

Милла Йовович сообщила, что её дочери Ошин уже 2 недели. Актриса рассказала, что почти всё свободное время проводит с девочкой и кормит её. Также она отметила, что наконец-то настало то время, когда она может выйти на прогулку с дочерью Ошин. В подписи к фотографии она поделилась радостью со своими подписчиками и указала, что наступил особенный день, поскольку малышка впервые побывает на улице. Позднее у неё снова будут измерять уровень билирубина под конец дня, чтобы удостовериться, не нужно ли ей снова вернуться туда сегодня. И всё же, несмотря ни на что, актриса пожелала своим поклонникам счастливого дня. В свою очередь, её подписчики очень растрогались, прочитав подпись к публикации.

«Ах, вы оба такие красивые! Оставайся в пижаме и наслаждайся временем вместе, всё остальное может подождать», «Это очень мило! Столько любви можно увидеть на этой фотографии! Спасибо, что поделились этим удивительным моментом», «Ты даёшь ей самое лучшее. Продолжай в том же духе. Будь здоровы обе», «Вашим детям повезло иметь самую счастливую маму», — прокомментировали публикацию подписчики. Пост собрал чуть больше 220 тысяч «лайков» и 1880 комментариев.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:20

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