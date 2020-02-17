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Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки iPhone

Вспышка коронавируса в Китае, которая распространилась на 28 стран мира, вынуждает многих иностранцев использовать респираторы, которые затрудняют разблокировку смартфонов iPhone. Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски, позволяющие обойти систему распознавания лиц.

Повязки для лица пользуются повышенным спросом в настоящее время из-за продолжающейся вспышки коронавируса. Американская компания FaceIDMasks решила подойти к проблеме с неожиданной стороны - дизайнеры намереваются создать маски с фотографией лица клиента. Таким образом человек сможет разблокировать iPhone без необходимости снимать защитное средство. При этом, продажи начнутся лишь после окончания эпидемии, поскольку сейчас наблюдается дефицит на маски типа N95.

Что касается цены, то пользователи продукции от Apple смогут приобрести новинку от FaceIDMasks за 40 долларов США. Некоторые комментаторы в соцсетях отмечали, что эти повязки вряд-ли смогут обмануть технологию распознавания лиц в большинстве смартфонов. Возможно, в гаджетах старшего поколения они и сработают, но для последних линеек, вроде iPhone 11 с инфракрасным датчиком TrueDepth - это кажется маловероятным. Стоит отметить, что на текущий момент было зарегистрировано около 71 тысячи зараженных людей и 1776 летальных случаев с начала эпидемии COVID-19 в Китае.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:51

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