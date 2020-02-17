Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в Мюнхене

Российский эстрадный певец, композитор и преподаватель академического вокала был трижды женат и имеет четверо родных детей, одного приемного сына и двое внуков. Несмотря на то, что первые два брака распались, наследники все равно тесно общаются друг с другом. Как известно, третья супруга певца, врач-гинеколог по профессии и генеральный продюсер Александра Малинина, еще до отношений с будущим мужем имела сына, а в 2000 году родила двойняшек. По словам певца, Эмма Малинина всегда поощряла общение между детьми и сама сблизилась с его сыном Никитой от первой жены Инны Курочкиной.Недавно народный артист опубликовал общее семейное фото в личном блоге сети Instagram, на котором запечатлен он с женой, старший сын Никита и двойняшки Устинья и Фрол. Его дочь, которая в своем юном возрасте уже стала популярной исполнительницей, также сообщила своим поклонникам о встрече со старшим братом на странице в соцсети.Хотя Никита старше своей сестры на 19 лет, а также они дети от разных браков, поклонники отметили, что, по всей видимости, это никак не влияет на их отношения. Кроме того, пользователи Сети оставили многочисленные комментарии под постом певицы, адресованные не только ей, но и ее близкому родственнику.