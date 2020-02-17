Названа опасность постоянного поиска ответов в интернете





Сильной стороной интернета является то, что поисковые системы могут выдать точный ответ по любому запросу, но эксперты называют это “когнитивной разгрузкой”. Все чаще люди перестают полагаться на свои силы и не ищут решение самостоятельно. Дело в том, что мозг нуждается в постоянной работе, а лишенные этого люди становятся “мысленно ленивыми”. Проблема скрывается в том, что современные пользователи Сети даже не пытаются подумать и прийти к верному выводу.Эксперты советуют поразмыслить над проблемой в течении 5-10 минут и обратиться за помощью к интернету, если ответ найден не был. Размышление над вопросом уже станут полезными, поскольку дадут мозгу необходимую нагрузку. При этом можно будет сравнить полученное самостоятельно решение с тем, которое предлагается в Сети.