Названа опасность постоянного поиска ответов в интернете
Эксперты рассказали, чем грозит человеку постоянный поиск ответов в интернете. Специалисты уверены, что есть обратная сторона прогресса.
Сильной стороной интернета является то, что поисковые системы могут выдать точный ответ по любому запросу, но эксперты называют это “когнитивной разгрузкой”. Все чаще люди перестают полагаться на свои силы и не ищут решение самостоятельно. Дело в том, что мозг нуждается в постоянной работе, а лишенные этого люди становятся “мысленно ленивыми”. Проблема скрывается в том, что современные пользователи Сети даже не пытаются подумать и прийти к верному выводу.
Эксперты советуют поразмыслить над проблемой в течении 5-10 минут и обратиться за помощью к интернету, если ответ найден не был. Размышление над вопросом уже станут полезными, поскольку дадут мозгу необходимую нагрузку. При этом можно будет сравнить полученное самостоятельно решение с тем, которое предлагается в Сети.
Сильной стороной интернета является то, что поисковые системы могут выдать точный ответ по любому запросу, но эксперты называют это “когнитивной разгрузкой”. Все чаще люди перестают полагаться на свои силы и не ищут решение самостоятельно. Дело в том, что мозг нуждается в постоянной работе, а лишенные этого люди становятся “мысленно ленивыми”. Проблема скрывается в том, что современные пользователи Сети даже не пытаются подумать и прийти к верному выводу.
Эксперты советуют поразмыслить над проблемой в течении 5-10 минут и обратиться за помощью к интернету, если ответ найден не был. Размышление над вопросом уже станут полезными, поскольку дадут мозгу необходимую нагрузку. При этом можно будет сравнить полученное самостоятельно решение с тем, которое предлагается в Сети.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:14