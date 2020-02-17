Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной железы





Ученые из Китая исследовали итоги 16 экспериментов, которые касались воздействия разных растений на развитие онкозаболеваний, и пришли к выводу, что существует связь между употреблением зелёного чая и развитием рака. Так, женщины, которые пили его на постоянной основе в течение нескольких лет, были меньше подвержены риску заболеть, чем те, кто сравнительно мало употреблял его. В ходе исследований учёные выяснили, что из-за содержания в нём фитохимического эпигаллокатехин-3-галлата — органического вещества, защищающего клетки от рака, люди меньше им болеют.Оно помогает блокировать фермент, способствующий развитию рака. И всё же стоит обратить внимание на то, что его нельзя считать заменой лечению онкологии. Специалисты до конца не выяснили, помогает ли регулярное использование в рационе зеленого чая предотвратить развитие всех типов рака молочной железы. Однако они утверждают, что он не предупреждает риск обнаружения рака простаты, мочевого пузыря или желудка. Стоит отметить, что эксперименты, о результатах которых сообщают специалисты, совершались на территории Китая, где 10 чашек напитка в день является нормальной для обычного употребления.