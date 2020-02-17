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Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной железы

Учёные из Китая выявили, что зелёный чай содержит вещество, которое блокирует фермент, помогающий раковым клеткам развиваться. Согласно результатам исследований, регулярное его употребление снижает риск развития рака молочной железы.

Ученые из Китая исследовали итоги 16 экспериментов, которые касались воздействия разных растений на развитие онкозаболеваний, и пришли к выводу, что существует связь между употреблением зелёного чая и развитием рака. Так, женщины, которые пили его на постоянной основе в течение нескольких лет, были меньше подвержены риску заболеть, чем те, кто сравнительно мало употреблял его. В ходе исследований учёные выяснили, что из-за содержания в нём фитохимического эпигаллокатехин-3-галлата — органического вещества, защищающего клетки от рака, люди меньше им болеют.

Оно помогает блокировать фермент, способствующий развитию рака. И всё же стоит обратить внимание на то, что его нельзя считать заменой лечению онкологии. Специалисты до конца не выяснили, помогает ли регулярное использование в рационе зеленого чая предотвратить развитие всех типов рака молочной железы. Однако они утверждают, что он не предупреждает риск обнаружения рака простаты, мочевого пузыря или желудка. Стоит отметить, что эксперименты, о результатах которых сообщают специалисты, совершались на территории Китая, где 10 чашек напитка в день является нормальной для обычного употребления.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:26

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