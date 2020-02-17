В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от Samsung





Сетевой информатор из Киева под ником Ice Universe сравнил камеру Galaxy S20 на 64 Мп с 108-мегапиксельным объективом Galaxy S20 Ultra. Первый датчик также используется в Galaxy S20+ с телеобъективом, который источник называет второй основной камерой. Он считает, что его возможности сопоставимы с теми, которые показывает камера на 108 Мп. Дело в том, что в случае с Galaxy S20 и его топовой версией, камера делает снимки с разрешением 64 Мп, не проводя объединение информации из соседних пикселей. В итоге даже при обрезке получаются качественные кадры, на которых сохраняются довольно мелкие детали.Примечательно, что на опубликованных фото демонстрируется вид на киевский железнодорожный вокзал.