В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от Samsung
В Сети сравнили фотографии, сделанные смартфонами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от Samsung. Гаджеты оснащены камерами на 64 Мп и 108 Мп соответственно.
Сетевой информатор из Киева под ником Ice Universe сравнил камеру Galaxy S20 на 64 Мп с 108-мегапиксельным объективом Galaxy S20 Ultra. Первый датчик также используется в Galaxy S20+ с телеобъективом, который источник называет второй основной камерой. Он считает, что его возможности сопоставимы с теми, которые показывает камера на 108 Мп. Дело в том, что в случае с Galaxy S20 и его топовой версией, камера делает снимки с разрешением 64 Мп, не проводя объединение информации из соседних пикселей. В итоге даже при обрезке получаются качественные кадры, на которых сохраняются довольно мелкие детали.
Примечательно, что на опубликованных фото демонстрируется вид на киевский железнодорожный вокзал.
Сетевой информатор из Киева под ником Ice Universe сравнил камеру Galaxy S20 на 64 Мп с 108-мегапиксельным объективом Galaxy S20 Ultra. Первый датчик также используется в Galaxy S20+ с телеобъективом, который источник называет второй основной камерой. Он считает, что его возможности сопоставимы с теми, которые показывает камера на 108 Мп. Дело в том, что в случае с Galaxy S20 и его топовой версией, камера делает снимки с разрешением 64 Мп, не проводя объединение информации из соседних пикселей. В итоге даже при обрезке получаются качественные кадры, на которых сохраняются довольно мелкие детали.
Примечательно, что на опубликованных фото демонстрируется вид на киевский железнодорожный вокзал.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16