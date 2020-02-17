АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от Samsung

В Сети сравнили фотографии, сделанные смартфонами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от Samsung. Гаджеты оснащены камерами на 64 Мп и 108 Мп соответственно.

Сетевой информатор из Киева под ником Ice Universe сравнил камеру Galaxy S20 на 64 Мп с 108-мегапиксельным объективом Galaxy S20 Ultra. Первый датчик также используется в Galaxy S20+ с телеобъективом, который источник называет второй основной камерой. Он считает, что его возможности сопоставимы с теми, которые показывает камера на 108 Мп. Дело в том, что в случае с Galaxy S20 и его топовой версией, камера делает снимки с разрешением 64 Мп, не проводя объединение информации из соседних пикселей. В итоге даже при обрезке получаются качественные кадры, на которых сохраняются довольно мелкие детали.

Примечательно, что на опубликованных фото демонстрируется вид на киевский железнодорожный вокзал.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости