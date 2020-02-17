Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули» губы
Яна Захарова, одна из участниц телепроекта «Дом-2», решила улучшить немного форму губ, однако косметолог не рекомендовала ей эту процедуру, а также рассказала о необходимости избавиться от филлера.
Фанаты Яны Захаровой верят, что участница проекта обладает натуральной внешностью, а также в то, что у неё не было ни единой косметической операции. И вот участница проекта решила улучшить форму губ. Захарова увеличивала их размер в 2017 году, теперь настало время губы откорректировать.
Участница телепроекта приняла решение довериться именитому специалисту из VIP-Clinic Екатерине Круглик, однако врач-косметолог не рекомендовала делать коррекцию немедленно. Дело в том, что за время, которое прошло с процедуры увеличения, у Захаровой в губах стали образовываться «шарики» и при помощи специального препарата их нужно растворить.
В интервью Захарова подтвердила естественность собственной внешности, но призналась, что считает её не идеальной. Именно по этой причине она решилась скорректировать контур губ.
Специалист клиники при помощи УЗИ локализовала, а потом при помощи препарата смогла растворить гель, оставшийся в тканях.
Фанаты Яны Захаровой верят, что участница проекта обладает натуральной внешностью, а также в то, что у неё не было ни единой косметической операции. И вот участница проекта решила улучшить форму губ. Захарова увеличивала их размер в 2017 году, теперь настало время губы откорректировать.
Участница телепроекта приняла решение довериться именитому специалисту из VIP-Clinic Екатерине Круглик, однако врач-косметолог не рекомендовала делать коррекцию немедленно. Дело в том, что за время, которое прошло с процедуры увеличения, у Захаровой в губах стали образовываться «шарики» и при помощи специального препарата их нужно растворить.
В интервью Захарова подтвердила естественность собственной внешности, но призналась, что считает её не идеальной. Именно по этой причине она решилась скорректировать контур губ.
Специалист клиники при помощи УЗИ локализовала, а потом при помощи препарата смогла растворить гель, оставшийся в тканях.