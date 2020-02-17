Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули» губы





Фанаты Яны Захаровой верят, что участница проекта обладает натуральной внешностью, а также в то, что у неё не было ни единой косметической операции. И вот участница проекта решила улучшить форму губ. Захарова увеличивала их размер в 2017 году, теперь настало время губы откорректировать.Участница телепроекта приняла решение довериться именитому специалисту из VIP-Clinic Екатерине Круглик, однако врач-косметолог не рекомендовала делать коррекцию немедленно. Дело в том, что за время, которое прошло с процедуры увеличения, у Захаровой в губах стали образовываться «шарики» и при помощи специального препарата их нужно растворить.В интервью Захарова подтвердила естественность собственной внешности, но призналась, что считает её не идеальной. Именно по этой причине она решилась скорректировать контур губ.Специалист клиники при помощи УЗИ локализовала, а потом при помощи препарата смогла растворить гель, оставшийся в тканях.